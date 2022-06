Sindacati, fondamentale proroga contratti Covid

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - La proroga dei contratti Covid "è fondamentale per continuare a garantire i servizi sanitari ai cittadini umbri, aggredendo le liste d'attesa e fermando l'emorragia di professionisti verso le altre regioni": è la condizione posta da Cgil, Cisl e Uil, alla Regione che ha convocato le parti sociali dopo le iniziative di pressione e mobilitazione messe in campo negli ultimi mesi, tra cui la raccolta di 8.500 firme a sostegno di una sanità pubblica e universale in Umbria. Per i sindacati la proroga, però, "non può essere soltanto fino al 31 di ottobre, ma almeno fino a fine anno ed accompagnata dall'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale".

"Le ragioni della petizione - spiegano gli stessi i sindacati in una nota dopo l'incontro - sono ancora tutte in campo e la stabilizzazione del personale precario è uno dei punti fondamentali della nostra piattaforma. Non basta quindi la disponibilità al confronto, espressa di nuovo dalla Regione, su una riorganizzazione complessiva del sistema sanitario. Servono atti concreti sul fronte delle assunzioni stabili che continuano ad essere il vero e unico strumento per mettere in sicurezza il sistema sanitario regionale". (ANSA).