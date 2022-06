Affidati lavori per Scuola Piermarini Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - L'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione ha affidato all'impresa 'Grandi lavori srl' di Roma, i lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 2016 ed il miglioramento sismico e funzionale della Scuola primaria e dell'infanzia 'Piermarini' nel centro storico di Foligno.

L'intervento, previsto dall'ordinanza del Commissario straordinario numero 109/2020 e dall'ordinanza speciale 31/2021, riguarda l'edificio storico che fu l'abitazione dell'architetto Giuseppe Piermarini (1734-1808) ed oggi di proprietà comunale.

Oltre ai lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 2016 e di consolidamento strutturale compatibili con le esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale - spiega la Regione in un comunicato -, sono previsti interventi per rendere più funzionale l'edificio e per adeguarlo alla normativa vigente (eliminazione barriere architettoniche, prevenzione incendi, messa a norma degli impianti esistenti).

Alla procedura di gara, avviata nel maggio scorso, hanno partecipato 71 imprese e la Grandi Lavori srl di Roma si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 22,871% - si legge ancora nella nota - su un importo complessivo d'appalto pari ad 2.059.904,87 euro. Con tale ribasso è stato determinando un importo netto contrattuale pari ad 1.537.110,56 euro per lavori ed 66.996,15 euro per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di 1.604.106,71 euro.

Soggetto attuatore dell'intervento è l'Usr Umbria che si avvarrà di professionalità interne per lo svolgimento delle funzioni di responsabile unico del procedimento e per la direzione dei lavori. (ANSA).