Trenitalia Umbria e Festival dei Due Mondi insieme

(ANSA) - PERUGIA, 23 GIU - In treno a Spoleto per partecipare gli eventi della 65/a edizione del Festival dei Due Mondi, in apertura venerdì 24 giugno con il concerto inaugurale del Budapest Festival Orchestra ed in programma fino al 10 luglio.

Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) conferma anche quest'anno l'ormai tradizionale veste di Official Green Carrier della kermesse: chi sceglie il treno regionale per raggiungere la città potrà beneficiare dello sconto del 20% sui biglietti per gli spettacoli. Le agevolazioni sono riservate anche agli abbonati dell'Umbria, ai quali basterà esibire l'abbonamento regionale e sovraregionale Trenitalia in corso di validità, con origine o destinazione in una qualunque stazione dell'Umbria.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.trenitalia.com, sezione Umbria, e sul sito del festival dei due mondi.

Ogni giorno al servizio di Spoleto fino a 32 treni regionali, che realizzano oltre 60 combinazioni di viaggio, collegando la cittadina direttamente con Roma in poco più di 90 minuti ed Ancona in circa 2 ore, ma anche con Terni, Foligno e Perugia e, con cambio nel capoluogo umbro, con Arezzo e Firenze. Inoltre Spoleto è servita quotidianamente da otto servizi ferroviari di lunga percorrenza (sei Intercity ed un Frecciabianca). La partnership Trenitalia Umbria e Festival dei Due Mondi di Spoleto si inquadra nel novero delle numerose iniziative volte alla promozione della mobilità sostenibile per i viaggi del tempo libero. Numerosi gli sconti su musei e mostre riconosciuti tutto l'anno a chi mostra il biglietto o l'abbonamento regionale Trenitalia: dalla Narni sotterranea al Parco delle Marmore, dal Pozzo di San Patrizio di Orvieto, senza dimenticare le esposizioni temporanee promosse dalla Fondazione Cariperugia Arte: attualmente in corso "Raffaello in Umbria" a Palazzo Baldeschi di Perugia e "Dal lustro all'istoriato" presso le Logge dei Tiratori della Lana a Gubbio. Info su iniziative e sconti su www.trenitalia.com, sezione Umbria. (ANSA).