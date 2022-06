Rilancio servizi sanitari territoriali, Anci Umbria a Roma

(ANSA) - PERUGIA, 23 GIU - Il Servizio sanitario nazionale (Ssn) ed il ruolo futuro delle amministrazioni locali è stato uno degli argomenti trattati nella sessione Missione 6 del Pnrr promossa da Federsanità nell'ambito dell'evento "Missione Italia" dell'Anci in corso fino ad oggi (23 giugno) al centro congressi la Nuvola dell'Eur a Roma. Per l'Anci Umbria erano presenti Manuel Petruccioli, presidente Federsanità e sindaco di Giano dell'Umbria, Manuela Taglia, vicepresidente Federsanità ed assessore al sociale al Comune di Marsciano, Silvio Ranieri, direttore generale Anci e direttore Federsanità, Elisa Sabbatini, vice coordinatrice piccoli Comuni e sindaco Castel Ritaldi.

"La pandemia - ha affermato Manuel Petruccioli - ha reso tutti consapevoli dell'importanza dell'integrazione socio-sanitaria, di fare rete e del fatto che, per assicurare la promozione e la tutela della salute, si deve passare dai territori e dalla centralità del cittadino, assicurandogli il rispetto dei diritti civili, sociali e sanitari. Sotto questo aspetto il ruolo dei Comuni sulle case e gli ospedali della Comunità, sulle Centrali operative territoriali (Cot) e sull'assistenza domiciliare, unite al decreto legislativo sui nuovi assetti della sanità territoriale, diventerà elemento fondamentale per affrontare la politica di Federsanità insieme alla Regioni. Tutto questo sarà rafforzato grazie al Pnrr che, con 20 mld di euro destinati alla sanità, ci offrirà un'opportunità unica di costruire non solo un Ssn più capace ma anche di rilanciare l'intero sistema dell'assistenza". (ANSA).