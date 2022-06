In Umbria 956 nuovi casi Covid e quasi 10 mila positivi

(ANSA) - PERUGIA, 23 GIU - Nuovi casi giornalieri di poco sotto ai mille e quasi 10 mila attualmente positivi, a fronte di un numero praticamente analogo al giorno precedente di tamponi analizzati: è il quadro dell'andamento della pandemia in Umbria che emerge dai dati della Regione aggiornati a giovedì 23 giugno.

Quasi stabili i ricoveri, uno in più nell'ultimo giorno, 118 in tutto, di cui uno (dato invariato) in terapia intensiva. I guariti sono 400 e si registra un altro decesso. Gli attualmente positivi salgono così a 9.949 (555 in più nelle ultime 24 ore).

Sono stati analizzati 3.383 tamponi (tra test antigenici e molecolari) per un tasso di positività del 28,25 per cento (era 25,6 per cento mercoledì e 22,1 martedì). (ANSA).