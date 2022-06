Weekend a teatro tra Festival Spoleto, Biennale e Pompei

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Dalle due "regine" Elena Bucci e Chiara Muti, al Pompeii Theatrum Mundi protagoniste di "Mary Stuart vs. Elizabeth Tudor. Elizabeth Tudor vs. Mary Stuart", al Leone d'oro alla regista e autrice brasiliana Christiane Jatahy al 50/o Festival Internazionale del Teatro, diretto da Stefano Ricci e Gianni Forte (ricci/forte) e prodotto dalla Biennale di Venezia. E poi 65/a edizione del Festival dei due mondi di Spoleto (PG), che dopo l'apertura con la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer nell'oratorio The Passion of Ramakrishna di Philip Glass, passa al teatro con "L'appuntamento ossia la storia di un cazzo ebreo" con cui Fabio Cherstich porta in scena l'irriverente romanzo di Katharina Volckmer. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone nel prossimo weekend, che conta anche "Il soccombente" di Thomas Bernhard, nella riduzione firmata da Ruggero Cappuccio, diretto da federico Tiezzi al Campania Teatro Festival 2022; e Paolo Hendel diretto da Gioele Dix ne "La giovinezza è sopravvalutata" a Milano. (ANSA).