Due ricoverati Covid in più negli ospedali umbri

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - Ancora due ricoverati Covid in più, ora 117 in totale, negli ospedali dell'Umbria mentre continua a esserci un solo paziente nelle rianimazioni. La crescita riguarda i reparti di area medica dedicata ai pazienti affetti dal virus, più quattro, mentre negli altri si registra un calo di due. Emerge dai dati della Regione aggiornati al 22 giugno.

Continua l'aumento degli attualmente positivi, ora 9.394, 438 in più rispetto a martedì. Nell'ultimo giorno sono emersi 831 nuovi casi, 392 guariti e un nuovo morto.

Sono stati analizzati 3.244 tra tamponi e test antigenici, per un tasso di positività del 25,6 per cento (era 22,1 martedì).

(ANSA).