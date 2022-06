Sequestrati 1,2 chili cocaina, due arresti

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - Circa un chilo e 200 grammi di cocaina sono stati sequestrati dai carabinieri di Foligno che hanno arrestato due albanesi in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per traffico di stupefacenti.

Nel corso dell'indagine gli investigatori - si legge in una loro nota - hanno accertato numerosi episodi di droga tra Montefalco, Trevi e Foligno. Hanno quindi individuato un complesso rurale, ritenuto la base logistica presso il quale i due avrebbero nascosto lo stupefacente da cedere poi all'ingrosso ad altri connazionali. Sono stati così sequestrati 400 grammi di cocaina.

Nel corso dell'esecuzione dei provvedimenti cautelari, anche con il supporto di una unità cinofila, sono stati sequestrati altri 12 panetti di cocaina dal peso di 100 grammi ciascuno, oltre a materiale per il confezionamento. Sequestrati anche 14.000 euro, ritenuti provento dell'attività illecita. (ANSA).