Crescono ancora ricoverati e attuali positivi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - Ancora un aumento di ricoverati Covid in Umbria, 115, otto in più di lunedì, quasi tutti, sette, in area medica dedicata al virus. Resta uno il paziente nelle rianimazioni. Emerge dai dati della Regione aggiornati al 21 giugno.

Ancora in crescita gli attualmente positivi, 8.956, 308 in più. Nell'ultimo giorno sono emersi 862 nuovi positivi e 554 guariti mentre non vengono segnalati nuovi morti.

Sono stati analizzati 3.890 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 22,1 per cento (era 18,3 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).