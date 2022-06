Coletto incontra segretario generale di Aisla

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - In Umbria sono 88 le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica: 65 risiedono nella provincia di Perugia e 23 in quella di Terni. "Proprio a ridosso della Giornata mondiale dedicata a sensibilizzare su questa patologia, ho voluto confrontarmi con Pina Esposito, segretario generale di Aisla, per fare delle valutazioni su un adeguato percorso per la presa in carico domiciliare di questi pazienti": lo afferma l'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto.

"Abbiamo voluto rispondere all'appello di Aisla - ha spiegato Coletto attraverso una nota - per migliorare l'assistenza sul territorio di questi pazienti che devono avere voce. Ho assunto quindi l'impegno di convocare i direttori di distretto per definire la gestione e l'assistenza sul territorio in modo da dare un sostegno e un sollievo ai familiari in questo delicato e gravoso impegno di cura che è stato ancora più gravoso a causa della pandemia". (ANSA).