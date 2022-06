Altri 20 alloggi al Residence Chianelli di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - Nel giro di sei mesi saranno inaugurati i nuovi 20 alloggi del Residence Chianelli, a Perugia, realizzati con un investimento di quattro milioni di euro. Lo ha annunciato Franco Chianelli in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Nell'ambito della quale un convegno è stato organizzato dal Comitato per la vita "Daniele Chianelli".

Iniziativa in occasione della quale è stato sottolineato che far sentire sempre più gli ospiti come a casa, all'interno del Residence "Daniele Chianelli" ma anche nel reparto di Oncoematologia pediatrica del vicino ospedale di Perugia, trasformato in luogo, oltre che di cura eccellente, anche di profonda umanizzazione rimane l'obiettivo principale delle nuove strategie, oltre che di tutte le attività messe in campo finora, per sostenere i bambini oncologici e i loro familiari.

Per illustrare i risultati conseguiti in oncoematologia pediatrica per combattere i tumori infantili sono intervenuti, oltra al direttore della Struttura complessa di Oncoematologia pediatrica, Maurizio Caniglia, anche il presidente del Comitato, Franco Chianelli, e i membri del Gruppo multidisciplinare ai quali è stato riconosciuto un ruolo "fondamentale e necessario".

Un Gruppo che è stato definito da Chianelli "orgoglio" del Comitato e della Struttura complessa visto "il lavoro importante che sta facendo come supporto a medici e infermieri, dando sostegno a malati e familiari, tutti i giorni e grazie ai servizi che offre". Una assistenza integrata e multidisciplinare ai bambini affetti da malattia oncoematologica e ai loro familiari. Psicologhe, assistenti sociali, musicoterapeuti, arteterapeute, ma anche arti marziali, clown, volontari, educatori, estetiste oncologiche che insieme a figure come medici, infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapisti, garantiscono un percorso di assistenza a 360 gradi. (ANSA).