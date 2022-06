Attesi in 5 mila all'Umbria Pride, corteo in strade Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - Sono 5 mila i partecipanti attesi sabato 25 giugno a Perugia per l'Umbria pride, corteo che attraverserà le vie del capoluogo con slogan, striscioni, carri e musica. Il concentramento sarà alle 15 in piazza Grimana-Fortebraccio, da dove si muoverà fino ad arrivare in piazza Italia, ai Giardini Carducci, dove si terranno gli interventi conclusivi. Lo slogan scelto quest'anno è Caos, "come disordine e il disordine è tutto ciò che rimane tagliato fuori dalla norma".

Il circolo Omphalos spiega che "le adesioni al manifesto politico, con varie rivendicazioni su diritti civili e sociali della persona, genitorialità completa per le coppie same-sex e parità di accesso alla felicità individuale per le persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersex, arrivano da tantissime associazioni e gruppi politici di tutta la regione".

Queste sfileranno con striscioni e musica insieme alle quattro organizzazioni Lgbti: Omphalos, Famiglie Arcobaleno, Agedo e ESeDomani Terni. L'evento è inoltre patrocinato dalla Regione, da diversi comuni della regione e dall'ambasciata della Repubblica Argentina.

"Rispetto alle recenti polemiche sul patrocinio della Regione Umbria - commenta Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos Lgbti - osserviamo come il teatrino messo in piedi dalle solite associazioni delle famiglie, molte delle quali create ad hoc con l'unico scopo di combattere ogni avanzamento sui diritti delle persone Lgbti, sia una mossa meramente politica per misurarsi all'interno della compagine del centro-destra regionale.

Confidiamo che strumenti importanti come il patrocinio vengano sottratti da queste piccole e dannose strategie politiche di reciproca delegittimazione. Bene ha fatto la presidente Tesei a concedere il patrocinio, così come hanno fatto tanti altri comuni della regione e come succede in qualsiasi altra regione del nostro paese". (ANSA).