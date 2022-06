Tanti fedeli a Perugia per la celebrazione del Corpus Domini

(ANSA) - PERUGIA, 19 GIU - E' stato l''arcivescovo emerito di Perugia, il cardinale Gualtiero Bassetti, a presiedere la celebrazione per il Corpus Domini ella cattedrale di San Lorenzo di Perugia.

Solennità vissuta nel capoluogo umbro con intensa partecipazione da un folto gruppo di fedeli. E' culminata con la processione del Santissimo Sacramento per le piazze e le vie principali del centro storico, sostando in preghiera davanti alle sedi delle Istituzioni.

"Stamani è Gesù che ci parla e dice: 'Io sono il pane vivo, disceso dal Cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno'. Queste parole come si conciliano con quelle del Vangelo di oggi: 'Signore non abbiamo che cinque pani e due pesci'. Se ci guardiamo attorno è facile constatare tutte le difficoltà non solo di ordine spirituale, ma anche materiale che emergono per cui verrebbe da dire siamo tanto poveri, non abbiamo che cinque pani e due pesci" ha detto il cardinale nella sua omelia della quale riferisce l'Archidiocesi. "Purtroppo non ci mancano i problemi - ha proseguito -, lo ricordano continuamente anche i mezzi di informazione… Siamo nel cuore di una guerra, che sembra non avere fine. (ANSA).