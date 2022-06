(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 19 GIU - E' tornata a Norcia la processione del Corpus Domini, dopo due anni di interruzione a causa delle restrizioni Covid. Con essa anche la tradizionale infiorata per le vie della città.

Numerosa la partecipazione di cittadini e turisti che sono partiti dal centro di comunità della Madonna delle Grazie, fino a Piazza San Benedetto. Con i quadri floreali dislocati lungo tutto il percorso e realizzati nella notte di sabato da un gruppo di volontari nursini.

Oltre ai classici temi legati all'eucaristia, all'ingresso della Piazza sono state realizzate due colombe con il simbolo della pace ed è stato adornato anche il monumento di San Benedetto.

Presente anche l'Amministrazione comunale con il sindaco Nicola Alemanno, e alcuni membri di Giunta e Consiglio.

"Anche in questo giorno rinnoviamo il messaggio di Pace da piazza San Benedetto" ha detto il sindaco, in base a quanto riferisce il Comune. "Desidero esprimere sincera gratitudine - ha aggiunto - da parte mia e della Comunità nursina a tutti gli infioratori, che ho già avuto modo di di ringraziare questa notte mentre erano al lavoro e nonostante fossero pochi, sono riusciti ad infiorare la nostra piazza e tutte le vie del centro storico. Invito chiunque a sostenere queste persone che con sacrificio stanno contribuendo a mantenere viva anche questa tradizione. Grazie dal profondo del cuore".

Ad animare la processione il complesso bandistico Città di Norcia e la benedizione affidata a Don Davide Tononi, parroco 'in solidum' della parrocchia di Norcia. (ANSA).