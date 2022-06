Concluso il Norcia 2022 glocal economic forum Esg89

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 18 GIU - Si è rinnovato l'appuntamento con il Norcia 2022 glocal economic forum Esg89 giunto alla terza edizione.

Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, ha manifestato "grande soddisfazione nel poter mostrare come stia cambiando la città".

"Oltre alla ricostruzione privata è partita anche quella pubblica - ha detto - e i suoi effetti sono visibili nei due grandi cantieri proprio in Piazza San Benedetto; quello del Palazzo Municipale e della Basilica".

Il dibattito è poi proseguito con gli interventi dell'assessore alle Infrastrutture della Regione Umbria, Enrico Melasecche, dell'europarlamentare, Luisa Regimenti, dell'amministratore delegato di Banco di Desio e della Brianza, Alessandro Decio, del vice presidente nazionale di Coldiretti, Davide Granieri, dal Partner Deloitte Private Leader, Ernesto Lanzillo, del rappresentante di Confindustria Umbria, Giacomo Filippi Coccetta, e del consigliere delegato Alce Nero, Marco Santori. I lavori sono stati poi conclusi dal Commissario alla ricostruzione per il Sisma del Centro Italia, Giovanni Legnini, che, nel suo intervento, ha sottolineato come in merito al superbonus ricostruire il Centro Italia è una "necessità inderogabile". "Diciamolo ai professionisti e alle imprese - ha denunciato -, negli ultimi due anni la ricostruzione ha fatto passi notevoli. Oggi abbiamo 14 mila decreti di concessione di contributi. A Norcia quasi 800 edifici finanziati".

Al termine del Forum il sindaco Alemanno e il presidente di Esg89 Group, Giovanni Giorgetti, patron della manifestazione, hanno consegnato la Carta di cittadinanza europea a cinque "amici-imprenditori" del borgo umbro: Alfonso Di Bona, amministratore delegato di Calcestruzzi, Andrea Marcantonini, della Mct Italy, Flavio Cecchetti, presidente di Susa, Paolo Cocchioni di Diva international e Anna Bortolussi per Veronica Squinzi, amministratore delegato di Mapei. (ANSA).