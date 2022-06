A Orvieto torna il corteo del Corpus Domini

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 18 GIU - Dopo tre anni di stop a causa della pandemia, per la solennità del Corpus Domini, domenica a Orvieto torna a sfilare, per la 71/a edizione, il corteo storico con i suoi 430 figuranti, 44 tamburi e 100 bandiere.

Per le vie e le piazze della città accompagnerà la processione della reliquia del "Sacro Corporale" del miracolo eucaristico di Bolsena, custodita in Duomo, facendo così rivivere lo splendore del potente e libero Comune medievale di Orvieto, le rappresentazioni sociali, politiche e militari del tempo che l'artigianato artistico orvietano ha espresso da sempre.

Il corteo quest'anno si annuncia con una novità sulla nuova veste del Capitano del Popolo, creata ex novo dalla Fondazione "Arte della Seta Lisio" di Firenze.

Intanto nella serata di venerdì a Orvieto è andato in scena il corteo delle dame, con oltre 130 figuranti e lo spettacolo in piazza Duomo di sbandieratori e acrobati.

Il corteo in questa edizione è stato dedicato a Nicoletta De Angelis che lo ideò nel 1994. (ANSA).