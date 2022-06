Potenziamento sistema elettrico Campello sul Clitunno

(ANSA) - CAMPELLO SUL CLITUNNO (PERUGIA), 17 GIU - Nel territorio di Campello sul Clitunno sono in corso "importanti interventi di potenziamento del sistema elettrico nel segno dell'innovazione, della resilienza e della sostenibilità". Lo ha reso noto E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che si occupa della rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione.

I tecnici dell'azienda, infatti, stanno attivando una nuova linea completamente interrata in media tensione con 4,5 chilometri di cavo sotterraneo, di ultima generazione e senza impatto ambientale. La direttrice elettrica, che andrà ad implementare quella principale del paese denominata "Tempietto", permetterà di attivare con le altre dorsali esistenti la richiusura in anello, ovvero un sistema che collega trasversalmente più linee e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti. Inoltre, i nuovi impianti, una volta che saranno in esercizio nel nuovo assetto di rete - spiega l'Enel in un comunicato -, consentiranno di procedere alla rimozione di circa quattro chilometri di linee elettriche aeree e di quattro cabine di trasformazione a palo, con benefici ambientali, paesaggistici e anche in termini di servizio elettrico mettendo anche a disposizione maggiore potenza per l'elettrificazione delle utenze, la connessione di impianti di produzione, la diffusione della mobilità elettrica e, più in generale, il potenziamento della rete elettrica quale fattore abilitante di servizi digitali. (ANSA).