Porzi, una legge per valorizzare viaggi memoria

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - "Prevedere specifiche disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei viaggi della memoria", è l'obiettivo che la consigliera regionale del Pd Donatella Porzi ha inserito in una proposta di legge, formata da cinque articoli, di sua iniziativa.

"Ogni anno - osserva Porzi in una nota - centinaia di giovani umbri partecipano alle iniziative chiamate 'Viaggi della Memoria', meritoriamente organizzate da Istituzioni scolastiche, Comuni, istituti culturali, associazioni e organizzazioni della società civile con il fine di portare le nuove generazioni a visitare i luoghi della Memoria che hanno segnato, anche tragicamente, la storia del Novecento in Italia e nel continente europeo. I viaggi della memoria sono importanti ed efficaci occasioni di approfondimento storico e contribuiscono allo sviluppo dell'educazione alla cittadinanza. Il viaggio della memoria va rafforzato quale patrimonio collettivo e incancellabile per le nuove generazioni. Per questo le istituzioni, tutte, sono chiamate ad un maggiore impegno politico e culturale che si sostanzi in un contributo anche economico". (ANSA).