Militari Centro selezione esercito Foligno donano sangue

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 17 GIU - Sono stati già una trentina i militari della caserma 'Gonzaga' di Foligno che hanno risposto all'appello di Avis per far fronte alla grave carenza di sangue che sta interessando l'Umbria.

Nella mattinata di venerdì 17 giugno, infatti, ufficiali, sottufficiali e graduati del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, si sono recati al Servizio immunotrasfusionale dell'ospedale di Foligno per donare il loro sangue. Tra loro anche il comandante, generale Vincenzo Spanò, il vicecomandante, colonnello Paolo Romanin, e il capo di Stato maggiore, colonnello Davide Valente.

"Tra Avis e caserma - ha ricordato Emanuele Frasconi, presidente di Avis comunale Foligno - c'è un ottimo rapporto.

Ogni volta che c'è un bisogno loro accorrono sempre. Già in passato avevamo organizzato insieme donazioni di gruppo, questa è la prima dopo la pandemia. Il mio appello a donare si estende a tutta la comunità. Stiamo registrando un importante contributo da parte dei giovani, ai quali diciamo grazie ma siamo consapevoli che ancora non basta. L'obiettivo che vorremmo raggiungere è far sì che ogni socio facesse due donazioni all'anno. Intanto ringrazio la caserma per la donazione di oggi e tutto il Servizio immunotrasfusionale dell'ospedale di Foligno, diretto dalla dottoressa Marta Micheli, per la disponibilità e l'impegno profuso".

"Gesti di solidarietà come la donazione di sangue rientrano nel nostro modo di operare, perché vanno a supportare le esigenze della popolazione" ha detto il comandante Spanò. "Così com'è stato durante l'emergenza Covid, è ora per la donazione" ha aggiunto.

"Un grazie sentito ai militari che hanno risposto in modo brillante al nostro appello alla donazione di sangue" le parole della responsabile del Servizio immunotrasfusionale dell'Usl Umbria 2 Marta Micheli. (ANSA).