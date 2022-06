Incidente su A1, coinvolti mezzi pesanti e auto

(ANSA) - FABRO (TERNI), 17 GIU - Tre mezzi pesanti e tre auto sono coinvolti in un incidente avvenuto lungo la carreggiata nord dell'Autosole tra Fabro e Chiusi, ora temporaneamente chiuso al traffico. Lo si apprende da Autostrade per l'Italia.

Sul posto sono intervenuti soccorsi sanitari, la polizia stradale e il personale della Direzione di Tronco di Firenze.

Attualmente, all'interno del tratto interessato, il traffico è bloccato e vengono segnalati tre chilometri di coda in direzione Firenze.

Per gli utenti diretti verso il capoluogo toscano - riferisce Autostrade -, dopo l'uscita obbligatoria a Fabro, viene consigliato di rientrare in autostrada a Chiusi dopo aver percorso la viabilità ordinaria. (ANSA).