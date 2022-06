A sentiero di Palliccio Amelia "Cappuccetto rosso nel bosco"

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 17 GIU - Accolto nel sentiero di Palliccio, ad Amelia, domenica 19 giugno alle 17.30 va in scena lo spettacolo "Cappuccetto rosso nel bosco" della compagnia toscana Zaches Teatro, per la regia di Luana Gramegna, con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco ed Enrica Zampetti.

Ancora una volta il Verdecoprente Umbria Festival dell'associazione Ippocampo, porta a scoprire questo "luogo prezioso", ancora con i grandi aerei pannelli fotografici di Futura Tittaferrante.

Il sentiero di Palliccio - sottolineano i promotori dell'iniziativa - è un affascinate percorso naturalistico ma è anche un 'libro' di storia. Si dipana per circa un chilometro e mezzo all'interno della macchia che da Porchiano del Monte di Amelia arriva fino ad Attigliano. Il percorso racconta la vita della gente del posto e soprattutto quella delle donne. Tanti anni fa, quel sentiero nel bosco era una sorta di via del lavoro. Ogni giorno decine di ragazze di Porchiano e delle zone limitrofe infatti lo percorrevano a piedi per andare a lavorare il tabacco nei campi della vicina Attigliano, ai lati della strada bianca intanto i contadini coltivavano i campi e fra loro si creava un rapporto quotidiano, familiare.

Domenica 19, con il "Cappuccetto rosso nel bosco" il sentiero si trasforma in uno spazio teatrale conteso tra il reale e l'onirico, grazie alla forza immaginifica del teatro di figura, della danza e della musica dal vivo. Attorno al pubblico immerso nel bosco si muovono, appaiono e scompaiono i personaggi della famosa fiaba. Le note del violoncello si intrecciano alla narrazione di una bizzarra cantastorie che guida danzando gli spettatori nel dipanarsi della storia, in un intreccio di linguaggi in cui incontrare la bambina e il lupo. Tra gli oggetti di scena e le maschere di Francesco Givone, la musica dal vivo e paesaggio sonoro di Alessia Castellano, Enrica Zampetti, i costumi di Giulia Piccioli. (ANSA).