Fondazione Perugia supporta le scuole con professionisti

(ANSA) - PERUGIA, 16 GIU - Sono otto i professionisti scelti come "project coach scolastici" con l'obiettivo di svolgere azioni di tutoring, affiancamento e coordinamento per sostenere le attività di progettazione in 26 istituti scolastici. È quanto prevede un protocollo di intesa siglato tra la Fondazione Perugia e l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, con il quale ha preso via il progetto "Project coach scolastico". Con esso la Fondazione punta a supportare le scuole con dei consulenti specializzati per attrarre fondi nazionali ed europei.

"Project Coach Scolastico" - è stato sottolineato in occasione della presentazione - nasce su impulso della Fondazione e in seguito ad un confronto con l'Ufficio scolastico regionale in risposta all'esigenza degli istituti di superare le criticità ed essere supportati da persone esperte e competenti che possano accompagnarli nelle attività di progettazione, così da individuare e cogliere al meglio le opportunità offerte dai bandi nazionali ed europei.

La Fondazione a dicembre 2021 ha aperto una call attraverso la quale sono state selezionate queste otto figure specializzate che andranno ad operare come project coach scolastici".

È stato poi annunciato che da settembre, con la ripresa delle attività scolastiche, il progetto entrerà nella fase operativa: verranno firmate le singole convenzioni tra la Fondazione e le scuole interessate dal progetto (26 hanno aderito) e il gruppo dei progettisti inizierà a collaborare insieme alle strutture operative interne delle scuole stesse con l'obiettivo di individuarne gli specifici bisogni, valutare le opportunità di finanziamento più congeniali per ciascun istituto, stimolare le idee progettuali e trasformarle in progetti sui quali verrà effettuata una attività di tutoring e supervisione nelle varie fasi della presentazione, della gestione e, infine, della rendicontazione nel caso in cui il progetto venga finanziato.

L'augurio - è stato infine sottolineato - è che questo progetto, definito "sperimentale", possa fungere da apripista come buona pratica da replicare anche su altri territori.

(ANSA).