Foligno ha celebrato 78/o anniversario della Liberazione

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 16 GIU - Si è svolta a Foligno, in piazza don Minzoni, la cerimonia per il 78/o anniversario della Liberazione. E' intervenuto il vicesindaco Riccardo Meloni, presente il picchetto del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito.

"Torniamo finalmente in piazza Don Minzoni - ha detto Meloni -, al cospetto del monumento alle Memorie della Città, con una doppia emozione: a quella - sempre viva - di rendere il meritato tributo a chi lottò e morì per una Foligno libera e democratica, si aggiunge quella di poterlo fare in una Foligno che torna a vivere e a riprendere a pieno tutte le sue funzionalità, dopo il periodo buio della pandemia. A tal proposito, colgo l'occasione per ringraziare il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, con il suo comandante, generale di brigata, Vincenzo Spanò, che ci è stato sempre vicino in queste occasioni, non facendo mai mancare il prezioso quanto gradito supporto del picchetto d'onore. La commemorazione del 16 giugno è stata la prima delle cerimonie istituzionali che abbiamo celebrato, ormai circa tre anni fa, dopo l'elezione: e in qualche modo da qui, oggi, si riparte per una sorta di nuova Liberazione e di Rinascita". (ANSA).