Temporale con fulmini e grandine sul centro di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - Un temporale piuttosto intenso con pioggia, fulmini e anche grandine ha interessato nel tardo pomeriggio di mercoledì il centro di Perugia e diverse altre aree della provincia. E' stato accompagnato anche da vento piuttosto forte anche se la precipitazione si è poi attenuata nel giro di pochi minuti.

Numerosi sono comunque gli interventi in atto da parte dei vigili del fuoco per il maltempo. Interessate in particolare le zone di Corciano, Foligno e Spoleto. Una quindicina gli interventi in coda per allagamenti e rami-piante pericolanti.

(ANSA).