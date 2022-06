Segretario Uil, continuiamo a chiedere i bond europei

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - "Noi continuiamo a sostenere e a chiedere, lo abbiamo fatto con Draghi, che ci sia un intervento sulla Commissione perché si possano avere bond europei": così a Perugia il segretario generale nazionale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, commentando con l'ANSA il vertice di emergenza convocato dalla Bce per discutere le attuali condizioni dei mercati. "È chiaro che la Banca centrale europea fa una scelta in linea con quella che è l'aumento dell'inflazione" ha aggiunto.

"Noi continuano a sostenere - ha affermato Bombardieri - che l'Europa, attraverso i bond europei che hanno tripla A, metta in campo un ulteriore piano Sure per rispondere alle situazioni che dovremo affrontare sia per la pandemia sia par la guerra". Un "problema" che, per il segretario della Uil, riguarda anche la transizione energetica "perché il costo delle materie prime e del gas ovviamente si scaricheranno sulle fasce più deboli".

"Quindi - ha concluso - continuiamo a chiedere che ci sia da parte dell'Europa una scelta di un nuovo programma Sure per la transizione di questo periodo". (ANSA).