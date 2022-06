"Scartabellando", mostra di collage di Costanza Calisti

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - Si chiama "Scartabellando" la mostra realizzata da Costanza Calisti utilizzando l'arte del riciclo e allestita a Perugia nelle sale di Umbrò, in via Oberdan fino al 18 luglio.

Opere realizzate selezionando immagini e riciclandole in composizioni di collage, con l'ispirazione venuta nel corso dell'isolamento dovuto alla pandemia spiega la stessa autrice.

Calisti, che ha già partecipato alla Bibart, biennale internazionale di Bari e ha fornito immagini per un saggio storico-letterario, non è nuova all'arte del riciclo. E' infatti è passata prima dal restauro di vecchi mobili, oggetti scartati, decori in stucco e di una serie di materiali che si sono intrecciati in nuove composizioni. Da tre anni a questa parte taglierini e colle, forbici e carta sono però diventati gli strumenti attraverso i quali Costanza Calisti immagina "un nuovo mondo alimentato da un insopprimibile impulso di sognare e di fornire nuove significazioni a essi". In un processo creativo alimentato dal suo immaginario, l'artista si colloca tra onirismo e surrealismo, passando attraverso l'arte povera in quell'operazione di "ecologia" delle immagini. "Che passano fugaci, sempre più fugaci sotto i nostri occhi, e che ferma, fissa, ritaglia e rimodula - spiega ancora lei stessa - con la volontà di un demiurgo che rimodella il mondo. Un mondo depurato dal superfluo che nell'era della rivoluzione digitale dell'immagine domina".

"Scomporre e ricomporre, assemblare, 'nulla si distrugge' - sottolinea ancora Costanza Calisti - per ridare nuova forma a infinite realtà. In un gioco senza fine, nel quale gli elementi si rincorrono, come in una caccia al tesoro, per trovare e concludere il loro girotondo in sospensione, come in equilibrio sul filo, e nell'assenza totale di gravità, come in un vortice.

Che si placa nell' immagine definitiva". (ANSA).