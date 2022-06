Rapporto Reuters, per il quinto anno ANSA prima per affidabilità

Dopo il Covid, che ha fatto impennare il desiderio di informazione certificata, cala l'interesse per le notizie considerate più "difficili" e "traumatiche" come la guerra in Ucraina, l'inflazione e la stessa pandemia. Le persone tendono ad evitare questo tipo di notizie e diminuisce anche la fiducia dei lettori in generale. È il quadro che emerge dal Digital News Report 2022 dell'Istituto Reuters che, per il quinto anno consecutivo, certifica che l'ANSA è prima in Italia per affidabilità tra le testate d'informazione online. Secondo l'analisi annuale, l'ANSA guida la classifica conquistando la fiducia del 73%% degli italiani, seguono Il Sole 24 Ore e SkyTg24. ANSA.it si conferma terzo per consultazione tra i siti d'informazione: il 18% degli italiani lo naviga ogni settimana. Primo Fanpage che fa un balzo (l'anno scorso era quinto) seguito da Tgcom24, davanti a SkyTg24, Repubblica, Corriere della Sera e Rainews. I tg Rai sono primi seguiti da Mediaset e Skytg24.