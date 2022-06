Picchia ripetutamente la compagna e finisce ai domiciliari

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - E' accusato di avere ripetutamente picchiato la compagna un quarantenne messo agli arresti domiciliari dal personale del commissariato di polizia di Foligno in esecuzione di una misura cautelare disposta dal gip di Spoleto. Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate i reati contestati.

L'uomo è risultato già noto alla polizia per fatti analoghi ai danni di altre donne. Dalle indagini è emerso che la compagna solo dopo l'ultima aggressione si era decisa a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Circa 10 giorni fa, infatti, l'indagato - riferiscono gli investigatori - l'aveva "selvaggiamente" picchiata all'interno della propria auto, costringendola a fuggire e a rifugiarsi da una vicina, da dove aveva chiesto l'intervento della polizia. Nell'occasione, la donna aveva riportato contusioni multiple e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni.

Gli accertamenti hanno fatto emergere - sempre in base a quanto viene riferito - come l'uso della violenza fisica nei confronti della donna era ormai divenuto abituale. La polizia ritiene che per mesi la compagna dell'indagato aveva infatti dovuto subire i suoi frequenti scatti d'ira e improvvise aggressioni, rinunciando tuttavia a denunciarlo per il timore di subire altrimenti ancor più gravi conseguenze. (ANSA).