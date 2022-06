Mancini, combattere la droga è priorità della Lega

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - "Combattere la droga è una delle priorità della Lega e sono orgoglioso che la mia proposta di legge per l'istituzione di una giornata regionale per la lotta alla droga, sottoscritta dai colleghi Stefano Pastorelli, Paola Fioroni, Daniele Carissimi, Daniele Nicchi ed Eugenio Rondini, sia stata approvata dalla Terza Commissione": lo afferma il consigliere regionale della Lega, Valerio Mancini. Spiegando di "tenere in modo particolare a questa proposta di legge, che è stata presentata dal centrodestra umbro oltre dieci anni fa, ma che non aveva mai avuto seguito".

"Si tratta - spiega Mancini in una nota - di una giornata di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica per contrastare il traffico e il consumo delle sostanze illecite, stupefacenti e psicoattive, nell'ambito della quale sarà opportuno porre particolare attenzione ai rischi per i giovani conseguenti all'assunzione di tutte le droghe, anche quelle definite impropriamente leggere. La Regione sarà promotrice di iniziative a vari livelli che vedranno anche il coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale: gli studenti devono ricevere una corretta informazione e a loro vanno illustrati tutti i pericoli derivanti dall'assunzione di ogni tipo di droga.

Ringrazio i miei colleghi per avere sostenuto con convinzione questa mia proposta e grazie anche alla presidente della terza Commissione, Eleonora Pace, per aver dedicato diverse sedute alla trattazione e all'approfondimento di questo atto. Queste sono le battaglie che la Lega porta avanti da anni e per le quali i cittadini continuano a sostenerci con convinzione. Per la Lega - conclude Mancini - la tutela dei nostri ragazzi e delle loro famiglie è e sarà sempre prioritaria". (ANSA).