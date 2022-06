L'umbra Bacosi portabandiera ai Giochi del Mediterraneo

L'umbra Diana Bacosi, oro nello skeet a Rio 2016, sarà portabandiera per l'Italia ai prossimi Giochi del Mediterraneo (in programma ad Orano in Algeria dal 25 giugno al 6 luglio). Farà sventolare il Tricolore insieme al karateka Luigi Busà, oro a Tokyo 2020. E' la prima volta per la l'Italia Team nella competizione mediterranea. Lo ha annunciato il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la riunione della Giunta in corso a Perugia, che ha anche illustrato il nuovo sito dedicato alla squadra orano2022.coni.it