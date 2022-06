Nessun ricoverato Covid in rianimazioni Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - Tornano a essere zero i pazienti Covid le rianimazioni dell'ospedali dell'Umbria mentre i ricoverati sono ora 92, tre in meno di lunedì. Lo riporta l'aggiornamento della Regione al 14 giugno dal quale emergono anche altri sette morti per il virus.

Prosegue la leggera risalita degli attualmente positivi, 7.279, 129 in più nell'ultimo giorno. Legati a 596 nuovi casi e 460 guariti.

Sono stati analizzati 3.245 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 18,3 per cento (era 14,9 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).