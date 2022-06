Mencaroni, segnali positivi sul turismo estivo in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - "Stanno arrivando segnali positivi sul turismo estivo in Umbria, dopo quelli che erano giunti da quello pasquale e dai ponti del 25 aprile e del 2 giugno, con affluenze piuttosto importanti che, se il ponte del 2 giugno non fosse stato così ristretto, sarebbero state sicuramente ancora più significative": lo sottolinea il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni. Lo fa nel video "Il punto del presidente", curato e prodotto dall'ufficio comunicazione e stampa dell'ente camerale, sulle previsioni circa l'imminente stagione turistica estiva in Umbria.

La Camera di commercio definisce "molto intelligente ed efficace la campagna promozionale della Regione". "Ciò - continua Mencaroni - vuol dire ridare ossigeno a tutta l'area, assai vasta, delle le attività del settore turismo. Sicuramente ha influito molto positivamente anche la campagna promozionale, davvero intelligente ed efficace, che è stata realizzata dalla Regione dell'Umbria. Segnali che portano a sperare che, continuando così, si possa superare la soglia delle 6,2 milioni di presenze annue, un record che in Umbria resiste da non pochi anni. Troppi".

"Tutte le rilevazioni fatte nel mondo - puntualizza il presidente - evidenziano che, se si chiede dove si vorrebbe fare un proprio viaggio, l'Italia è sempre la prima destinazione desiderata in tutte le varie sfaccettature: turismo culturale, paesaggistico-ambientale, attrattività agroalimentare e così via. Però, nel concreto, come numero di presenze siamo solo al quinto o sesto posto come presenze turistiche. Credo, come ho detto recentemente in un incontro che ho avuto con il Presidente dell'Enit, Giorgio Palmucci, che su questo ci si debba lavorare attentamente sia a livello nazionale che nelle singole regioni".

(ANSA).