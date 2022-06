Inaugurato nuovo volo da aeroporto Perugia a Lametia Terme

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - Inaugurato il nuovo collegamento diretto tra l'Aeroporto di Perugia e Lamezia Terme di Albastar.

Programmato ogni martedì e giovedì, per tutta la stagione estiva.

I voli sono operati da aerei Boeing B737-800NG, configurati a 189 posti in classe unica. Il martedì - spiega la società di gestione dello scalo - partenza da Perugia alle 12.55 e arrivo a Lamezia Terme alle 14.10, con ritorno 14.55-16.15; giovedì Perugia 18.10 - Lamezia Terme 19.25, tratta inversa 20.10 -21.30.

Per festeggiare questo nuovo collegamento, Albastar e Sase hanno lanciato una doppia offerta che prevede la tariffa promozionale da 35 euro, tasse e bagaglio a mano inclusi e, per le prenotazioni fatte entro il 30 giugno, il parcheggio in aeroporto gratuito (fino ad una sosta massima di sette giorni).

Inoltre, per gli studenti è stato creato il codice sconto Unipeg, da utilizzare in sede di prenotazione sul sito www.albastar.es, di 10 euro per passeggero per tratta, valido per tariffe superiori a 65 euro (comprensivo di tasse) e per prenotazioni entro il 31 luglio.

"Siamo estremamente felici di dare il benvenuto al volo Albastar che inaugura i nuovi collegamenti tra Umbria e Calabria" ha detto Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto internazionale dell'Umbria. "Ci auguriamo - ha aggiunto - che la rotta, grazie anche alle promozioni che permettono spostamenti agevoli ed economici, potranno dare ulteriore impulso all'economia dei due territori facilitando gli scambi legati a business, turismo ed Università". (ANSA).