Il 17 giugno assegnati premi Cerevisia per birre

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - E' in pieno svolgimento in Umbria la nona edizione del premio Cerevisia, concorso nazionale riservato alle birre italiane di qualità, istituito dal BaNAB, Banco nazionale di assaggio delle birre, nato per volontà della Camera di commercio, della Regione, del Cerb (Centro di ricerca per l' eccellenza della birra dell'Università degli Studi di Perugia), del Comune di Deruta e di AssoBirra (Associazione dei birrai e dei maltatori).

Scopo del BaNAB è valorizzare e promuovere la produzione, il commercio e il consumo delle eccellenze brassicole nazionali.

Le iscrizioni al concorso - ricorda la Camera di commercio - si sono chiuse il 28 aprile. Il panel di degustazione ha quindi valutato le birre la scorsa settimana presso la Rocca di Casalina e il 17 giugno sarà reso noto quali sono i birrifici vincitori.

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il 21 giugno presso il centro congressi della Camera di commercio dell'Umbria.

Lo stesso ente camerale evidenzia che il premio Cerevisia si distingue dalle altre iniziative di settore "per la sua valenza scientifica, che ne garantisce il percorso valutativo di selezione (esame chimico fisico condotto presso il Cerb), per la competenza della giuria nazionale di degustazione, nonché per la sua matrice di carattere istituzionale". (ANSA).