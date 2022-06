Pastorelli, imbarazzante intervento De Luca su referendum

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - "Di interventi imbarazzanti del consigliere regionale del Movimento 5 stelle ne abbiamo ascoltati tanti in questi due anni e mezzo, ma quello di oggi sul referendum supera tutti di gran lunga tutti gli altri": a dirlo è il capogruppo regionale della Lega, Stefano Pastorelli.

"In sostanza il consigliere De Luca disconosce lo strumento del referendum, calpesta la Costituzione italiana e rinnega il ruolo del Consigliere regionale come rappresentante dei cittadini" aggiunge in una nota.

"L'intervento del consigliere regionale grillino - sostiene Pastorelli - mina le basi stesse della democrazia partecipativa e del principale istituto di espressione popolare quale appunto il referendum. De Luca dimentica, inoltre, le centinaia di migliaia di firme raccolte a sostegno della presentazione dei quesiti referendari e si appella al voto delle Regioni, dimenticando che nelle Regioni ci sono governi e consiglieri espressione del voto democratico dei cittadini. Come se non bastasse il consigliere De Luca intende scatenare una polemica sull'ammontare complessivo dei costi sostenuti per il referendum sulla giustizia, lasciando intendere che siano state 'sprecate' delle risorse per permettere ai cittadini di esprimersi democraticamente in base alle norme previste dalla Costituzione italiana. Stiamo scherzando? Seriamente pensa questo? Il Movimento 5 Stelle vorrebbe eliminare lo strumento del referendum o, magari, utilizzarlo soltanto per le battaglie che fanno comodo? Vergognoso". (ANSA).