Fiamme in un campeggio a Stroncone, nessun ferito

(ANSA) - TERNI, 13 GIU - Un incendio che ha provocato diversi danni alle strutture ma nessun ferito è divampato per cause in corso di accertamento nel campeggio dei Prati di Stroncone.

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco - intervenuti sul posto con due squadre da Terni - sono andati distrutti due camper e una decina di casette prefabbricate in legno. Illesi i proprietari e le poche persone che erano presenti non hanno avuto problemi, solo molta paura. (ANSA).