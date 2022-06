Comunali: Ruggiano vince a Todi

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - Il sindaco uscente di Todi, Antonino Ruggiano ha vinto la tornata elettorale per le amministrative a Todi.

Ruggiano - sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Todi tricolore e Per Todi con Ruspolini - quando sono sei le sezioni scrutinate, sul totale di 19, ha già raggiunto una percentuale di preferenze pari al 55,08 per cento. (ANSA).