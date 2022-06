Anche Umbria lontana da quorum votanti referendum

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - Anche l'Umbria, come il resto del Paese, si mantiene lontana dal quorum dei votanti per i referendum, 50 per cento più uno.

Dopo il 4,9 per cento registrato dal Ministero dell'Interno alle 12, l'11,8 delle 19 i primi dati alla chiusura dei seggi registrano un'affluenza intorno al 16 per cento alla chiusura dei seggi.

Riguardo alle comunali alle 19 a recarsi alle urne sono stati il 41,32 per cento degli aventi diritto. (ANSA).