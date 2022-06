Al via il Bootcamp Mirabilia della Camera di commercio

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - Inaugurata oggi, nelle sedi di Perugia e Terni della Camera di commercio dell'Umbria, l'innovativa proposta formativa volta ad avvicinare gli studenti alla conoscenza ed alla promozione turistica del patrimonio artistico- culturale regionale. Il percorso nasce dalla partecipazione dell'ente al network Mirabilia.

Il segretario generale della Camera di commercio, Federico Sisti, presente nella sede di Terni all'inaugurazione del Bootcamp Mirabilia ha parlato di "un'opportunità formativa di grande importanza per questi giovani e per l'Umbria, che nella conoscenza e nella promozione del proprio patrimionio artistico culturale trova una leva importante del proprio sviluppo econonomico-sociale". "Ringrazio queste ragazzi e questi di ragazzi - ha detto, secondo quanto riporta una nota della Camera di commercio - di essere qui, nonostante la scuola sia finita da pochi giorni e sia arrivata l'aria delle vacanze estive. La loro scelta di partecipare al Bootcamp Mirabilia dimostra non solo l'appeal e la novità di questa iniziativa, l'interesse per un percorso formativo di sicuro interesse, ma anche il loro amore per l'Umbria e la volontà di diventare protagonisti della crescita sociale, economica e culturale della regione".

Il "Bootcamp Mirabilia giugno 2022", si caratterizza per un percorso teorico-pratico finalizzato al potenziamento delle abilità relative alla Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, in pratica ciò che prima veniva definitop come alternanza scuola-lavoro) e delle competenze trasversali e all'orientamento sulle tematiche del turismo culturale, del marketing e delle tecniche di comunicazione ad esso legate, partendo da approfondimenti legati ai siti Unesco esistenti nel territorio dell'Ente camerale. Il percorso infatti nasce proprio dalla partecipazione della Camera di commercio dell'Umbria al network Mirabilia, che raccoglie 17 Camere di commercio italiane con l'obiettivo comune di valorizzare i siti Unesco e le aree di rilevanza storico-culturale del territorio.

(ANSA).