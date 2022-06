Affluenza in calo nei sette comuni umbri al voto

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - Affluenza in calo alle comunali in Umbria dove si è votato per il rinnovo di sette amministrazioni.

Il dato definitivo del Ministero dell'Interno è infatti del 60,59 contro il 68 della precedente tornata.

Il comune della provincia di Perugia dove è stata maggiore l'affluenza alle urne è stato Poggiodomo, con l'85,1 per cento contro il 78,9 precedente.

A Cascia dove è in lizza solo il sindaco uscente Mario De Carolis, i votanti sono stati il 67,42 per cento della popolazione (81,33 il dato precedente).

Crollo dell'affluenza a Narni dove si sono recati alle urne il 55,79 per cento degli aventi diritto, quasi il dieci per cento in meno del 65,52 della precedente tornata. (ANSA).