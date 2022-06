Vuole gettarsi nel vuoto, salvato da polizia e carabinieri

(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - Tenta di gettarsi nel vuoto, salvato da polizia e carabinieri.

Un intervento delicatissimo quello che la polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri hanno svolto domenica mattina in località Trestina a Città di Castello. Dopo una prima segnalazione di un passante, la sala operativa ha ricevuto un'altra chiamata, da parte dell'uomo che aveva scavalcato la finestra della sua abitazione e diceva di volersi gettare nel vuoto. La professionalità del poliziotto ha consentito di attuare immediatamente tutte le procedure operative: ha intessuto un dialogo con l'uomo - un 50enne italiano - e ha allertato, contemporaneamente, le volanti del commissariato di Città di Castello. Giunti in poco tempo sul posto, gli agenti hanno individuato l'abitazione, si sono avvicinati ed hanno tentato di avviare un dialogo con il cinquantenne che chiedeva la presenza dei giornalisti. Sono intervenuti anche i carabinieri di Trestina, insieme al comandante della stazione che ha coadiuvato i poliziotti nella gestione delle trattative. Dopo svariati tentativi di approccio e mediazione, strenuamente condotti dai poliziotti insieme ai carabinieri, gli agenti sono riusciti a raggiungere l'uomo. Afferrato saldamente e bloccato, è stato riportato al sicuro all'interno dell'abitazione. In buone condizioni di salute ma ancora in evidente stato di agitazione, è stato affidato alle cure dei sanitari. (ANSA).