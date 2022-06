Referendum, affluenza ore 12 sfiora il 5 per cento in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - Alle ore 12 l'affluenza per i referendum in Umbria sfiora il 5 per cento: 4,83, quando sono arrivati i dati di 63 comuni dui 92.

In particolare, 4,45 in provincia di Perugia (44 comuni su 59) e 6,64, in provincia di Terni, in 22 comuni su 33. Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Si vota soltanto oggi fino alle 23. (ANSA).