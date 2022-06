Padre Fortunato, successo per serata 'Con il Cuore' da Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - "L'Italia vuole guardare al bene, vuole vivere il bene e vuole fare il bene": lo ha detto padre Enzo Fortunato, commentando il successo della serata musicale e di solidarietà "Con il Cuore, nel nome di Francesco", andata in onda ieri su Rai 1 dalla piazza Superiore di San Francesco, ad Assisi, alla quale è collegata una raccolta fondi che proseguirà fino al 31 luglio.

La maratona di solidarietà - ideata dallo stesso padre Fortunato - è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall'Istituto per il Credito Sportivo. Alla sua realizzazione ha contribuito Poste Italiane. Quest'anno verranno aiutate, tra gli altri, le mense francescane in Italia, la popolazione ucraina colpita dalla guerra e le missioni francescane nel mondo.

Per sostenere queste iniziative, fino al 31 luglio si possono donare 2 euro al 45515 con un sms da cellulare, oppure 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa. "Desidero ringraziare la Rai - ha proseguito il francescano - il direttore Coletta e il suo vicedirettore Anversa, ma l'intera famiglia Rai e soprattutto l'Italia, che ha seguito e si è collegata con il cuore del bene del nostro Paese. Il programma ha raggiunto picchi di ascolto straordinari, oltre il 17 per cento di share.

Un grazie anche a Rai Italia che trasmetterà all'estero il programma e al suo direttore Ferragni. Grazie a Poste Italiane, all'Istituto per il Credito Sportivo. La qualità - ha osservato - premia sempre". "Sono certo - ha proseguito padre Fortunato - che gli italiani continueranno a seguirci anche domenica per la replica che andrà in onda alle 16.10 sempre su Rai1". "San Francesco - ha quindi affermato padre Fortunato - ci aiuta a disarmare il cuore. Di questo ha bisogno la gente del nostro Paese e non solo". (ANSA).