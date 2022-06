Pastorelli, Lega, da Regione 4,7 milioni per imprese turismo

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - "Dalla Regione circa 4,7 milioni di euro in favore delle imprese umbre della filiera del turismo messe in ginocchio dalla pandemia": il capogruppo della Lega alla Regione Stefano Pastorelli esprime apprezzamento per lo stanziamento di ulteriori risorse in favore di un comparto "fortemente colpito dalle restrizioni dovute al Covid". "Una vera e propria boccata di ossigeno fondamentale in un momento come questo" aggiunge.

"Si tratta in particolare - spiega Pastorelli in una nota - di contributi a fondo perduto che andranno a quelle attività che nel 2020 hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 15% rispetto al 2019. La tipologia di interventi si inquadra nella direzione auspicata a più riprese dalla Lega attraverso la presentazione in Consiglio regionale di una serie di mozioni e di interrogazioni tese a definire una strategia di finanziamento in favore di quelle realtà economiche, in particolare piccole imprese, che lavorano nel settore del turismo. Come indicato dalla Lega, a usufruire di questi fondi, saranno le attività artistiche e artigianali, le imprese della ristorazione e anche quel piccolo commercio che rappresenta un punto di riferimento consolidato per l'economia dei centri storici di città d'arte o 'santuario' di cui la regione Umbria è ricca e costituiscono un'identità imprenditoriale importantissima per il tessuto economico-sociale cittadino". (ANSA).