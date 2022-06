Online progetto turismo integrato "I borghi delle due valli"

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - Diventa fruibile on-line il progetto di turismo integrato "I borghi delle due valli - crocevia di esperienze" che coinvolge i territori di Torgiano, Bettona, Cannara e Collazzone. Il pacchetto di proposte per scoprire eccellenze enogastronomiche, artistiche, paesaggistiche e culturali è raccolto in un sotto portale integrato nel più ampio UmbriaTourism, ed è stato presentato a palazzo Donini.

La presidente della Regione, Donatella Tesei, si è complimentata per la sinergia fra i quattro comuni. "Il progetto - ha sottolineato - è in linea con la progettualità e gli obiettivi turistici regionali, cui stiamo lavorando da circa due anni che riguarda la valorizzazione del marchio Umbria come meta e destinazione turistica con tutte le eccellenze che questa nostra regione ha e può offrire. Questo progetto rientra in un ambito che oggi è molto sentito ed attenzionato, quello del turismo lento, che non guarda solo le mete storiche dell'Umbria, ma tende a valorizzare i borghi, il paesaggio e gli altri attrattori turistici come ad esempio quelli enogastronomici. Un plauso va fatto al lavoro di rete messo in atto dai quattro Comuni coinvolti per la realizzazione del progetto che punta ad evidenziare questa parte di territorio, all'interno del portale Umbriatourism".

Il progetto è stato finanziato con i fondi Por - Fesr ed ha portato alla realizzazione di una rete territoriale di esperienze ed itinerari da percorrere a piedi e in bicicletta lungo un percorso di 80 chilometri.

A parlare del progetto che interessa sia turisti che cittadini, l'assessore alla Cultura del Comune di Torgiano (capofila) Elena Falaschi, il sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia, il vicesindaco di Cannara Silvana Pantaleoni e l'assessore al Turismo di Collazzone Augusto Morlupi. Il progetto è partito dalla mappatura dei territori coinvolti e dall'identificazione degli attrattori culturali, artistici ed enogastronomici oltre che paesaggistici. Sono stati poi sviluppati i percorsi fruibili da un pubblico ampio, dalle famiglie ai camminatori più esperti. (ANSA).