Coletto, "solidarietà" a operatori ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - L'assessore alla Salute della Regione Umbria Luca Coletto esprime solidarietà agli operatori dell'Azienda ospedaliera di Perugia che negli ultimi giorni, sono stati oggetto di atti di violenza da parte di cittadini che si erano rivolti a loro per le cure. "Gli ultimi episodi di violenza a danno degli operatori sanitari - afferma - ci devono ancor di più far riflettere su quanto queste figure professionali preziose per il benessere della comunità, vadano tutelate".

"La Regione Umbria - sottolinea Coletto - è molto attenta al fenomeno della violenza contro gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie e ancora una volta rivolgiamo l'invito a segnalare eventuali aggressioni, verbali o fisiche".

L'assessore ha quindi ricordato che la Regione Umbria ha già redatto delle 'Linee di indirizzo per la prevenzione, la segnalazione e gestione degli episodi di violenza a danno dell'operatore sanitario' ed è stata inserita all'interno dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie che sarà attivato dal ministero della Salute in attuazione dell'articolo 2 della legge del 14 agosto 2020, numero 113 per monitorare gli episodi di violenza ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, promuovere e monitorare studi ed analisi sul tema.

Nel 2021 - ricorda Palazzo Donini - è stata diffusa anche una Survey regionale alle Aziende sanitarie per valutare l'implementazione delle Linee di indirizzo regionali per la prevenzione, la segnalazione e gestione degli episodi di violenza a danno dell'operatore sanitario.

In occasione della Giornata nazionale dedicata all'educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari la Regione poi ha organizzato in collaborazione con la Scuola di amministrazione pubblica di Villa Umbra, un evento di sensibilizzazione e anche di ascolto degli operatori che hanno vissuto momenti di violenza durante l'attività lavorativa. (ANSA).