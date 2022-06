Ad Amelia raccolti fondi per bambini dell'Ucraina

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 10 GIU - Il Comune di Amelia, insieme al Rotary Club di Narni e Amelia e all'associazione giovanile Art fall ha consegnato al vescovo, mons. Francesco Soddu, i proventi della raccolta fondi attivata per due eventi di beneficenza svoltisi recentemente ad Amelia e organizzati a favore dei bambini dell'Ucraina. A consegnarli sono stati il sindaco di Amelia Laura Pernazza e i rappresentanti del Rotary e della Art Fall che hanno ricordato i due appuntamenti realizzati per la raccolta.

Si è trattato - è detto in un comunicato diffuso dalla Provincia - del concerto per la pace tenuto nella cattedrale cittadina dalla pianista Cristiana Pegoraro e nel quale hanno suonato insieme musiciste ucraine e russe e dello spettacolo del comico Dado al teatro sociale dal titolo "Grande, grosso e vaccinato".

Sindaco Pernazza, Rotary e Art Fall sottolineano che la raccolta fondi e la donazione "sono un piccolo gesto per essere vicini alle famiglie ucraine ospiti della città di Amelia e che usufruiranno degli aiuti attraverso l'attivazione della Caritas". (ANSA).