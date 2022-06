Provincia Terni avvia lavori su strade per 260 mila euro

(ANSA) - TERNI, 09 GIU - La Provincia di Terni ha varato un piano di interventi per la sistemazione di alcuni tratti stradali dell'orvietano che necessitavano di ripavimentazione per garantire gli "ottimali" standard di sicurezza per chi viaggia.

I tratti interessati dai lavori sono nei territori comunali di Orvieto, Castel Giorgio e Castel Viscardo e riguardano la provinciale 44 del piano, la 45, la 43 della Segheria e la 99 dell'ex aeroporto per un impegno economico complessivo di 260 mila euro finanziato con fondi ministeriali. (ANSA).