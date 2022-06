In diminuzione curva Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - La curva epidemica relativa alla diffusione del Covid in Umbria mostra un andamento in diminuzione rispetto alle settimane precedenti. E altrettanto fa la media mobile a sette giorni.

L'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 7 giugno è pari a 284, mentre l'RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 si attesta ad un valore di 0,9.

I dati fanno parte del report elaborato settimanalmente dal Nucleo epidemiologico regionale. A renderli noti è l'assessore alla Salute della Regione Umbria Luca Coletto.

La Regione sottolinea quindi che per quanto riguarda la popolazione vaccinata, l'Umbria con l'87,8 per cento della popolazione vaccinata si attesta al di sopra della media nazionale che è dell'86,6 per cento. (ANSA).