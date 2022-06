Torna "Porchettiamo" con le migliori porchette d'Italia

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - Tanta Umbria naturalmente. E poi Calabria, Lazio e Sicilia. Fino al Messico, per un gemellaggio internazionale all'insegna della "regina" del cibo di strada. Le tante declinazioni e preparazioni della porchetta tornano protagoniste dell'edizione 2022, la 12/a, di "Porchettiamo, il festival delle porchette d'Italia".

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, l'evento gastronomico torna a San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia) dal 17 al 19 giugno.

Numerosi gli stand con alcune delle migliori porchette d'Italia e non solo. Confermato anche il panino con porchetta gluten free e torna "In Punta di Porchetta", lo stand dove saranno preparati i panini gourmet degli chef Marco Gubbiotti (Cucinaa), dalla Sardegna Laura Crudo e Daniel Murgia (Cucina.eat), Lorenzo Cantoni (Ribelle) e del pastaio Michele Raspanti (Il Pastarolo).

Lo chef dell'ambasciata del Messico in Italia, Rodrigo Zepeda Sánchez, cucinerà il piatto tipico di Sahuayo, la Carnitas.

Al fianco della "regina" porchetta, nei consueti abbinamenti del festival, ci saranno le migliori birre artigianali italiane e non, selezionate da Fermento Birra nella Birroteca Artigianale, i vini del territorio, con la presenza della Strada del Sagrantino, all'interno dell'Enoteca del Sagrantino.

Senza dimenticare gli altri street food di qualità. Tra gli "amici di Porchettiamo" con stand al Giardino del Castello ci sarà come al solito una selezionata rosa di prodotti speciali, umbri e non solo: Lampredotto toscano, trippa, arrosticini, torta al testo, olive ascolane, salsiccia calabrese e cocktail.

Numerose saranno come sempre le attività collaterali. (ANSA).